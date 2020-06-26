8 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Interpol tarafından yakalandı

8 sene önce Türkiye’de işlediği reşit olmayan birine yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Bulgaristan'da gözaltına alındı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tırgovişte (Eski Cuma) kenti savcılığının yaptığı yazılı açıklamada, Köksel E’nin 2012'de Bursa’da reşit olmayan birisine yönelik işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİNİN TÜRKİYE'YE SINIR DIŞI İŞLEMİ BAŞLATILDI

Açıklamada, Bulgaristan’da geçici ikamet izni olduğu belirlenen ve Eski Cuma’ya bağlı bir köyde gözaltına alındığı belirtilen şüpheli hakkında Türkiye'ye sınır dışı işleminin başlatıldığı açıklandı.