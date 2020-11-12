81 ilde sigara yasağı 2020 | Sigara içmenin yasak olduğu yerler, cezası nedir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde pozitif vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle, Bilim Kurulu önerileri dahilinde, İçişleri Bakanlığı tarafından bulaş riskini en aza indirgeme amacıyla yeni önlemler alındı. Bu kapsamda 81 ilde uygulanacak olan sigara içme yasağı başladı mı? Sigara yasağı cezası 2020 | Sigara içmenin yasak olduğu yerler de merak konusu oldu. İşte detaylar...

81 İLDE SİGARA YASAĞI 2020 | SİGARA YASAĞI GENELGESİ

Yeni tip koronavirüs kapsamında devam eden pandemi sürecinde, bulaş riskini en aza indirgeme amacıyla kamusal açık hava alanlarında sigara içmek yasaklandı. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle yarından itibaren tüm illerde, vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlara sigara içme yasağı getirildi.

KAMUYA AÇIK ALAN NE DEMEK?

Kamuya açık alan, halka açık alan veya kamusal alan, genellikle herkese açık ve erişilebilir bir yerdir. Yollar (yaya kaldırımı dahil), kent meydanı, parklar ve plajlar genellikle kamusal alan olarak kabul edilir.

Sınırlı ölçüde, halk kütüphanesi gibi halka açık hükûmet binaları kamusal alanlardır, ancak kullanım alanları kısıtlı alanlara ve daha büyük sınırlara sahip olma eğilimindedirler. Kamusal alan olarak kabul edilmemesine rağmen, kaldırımlardan ve kamu mahallelerinden görülebilen özel mülkiyete sahip binalar veya mülkler, örneğin açık hava reklamcılığı ile kamusal görsel manzarayı etkileyebilir.

Son zamanlarda "paylaşılan alan" kavramı, otomobiller ve diğer araçlar tarafından ortak olarak kullanılan kamusal alandaki yayaların deneyimini geliştirmek için geliştirilmiştir.

SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER

Daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020'den itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek."

SİGARA İÇME YASAĞI CEZASI NEDİR? NASIL UYGULANIR?

Sigara içme yasağı cezası, idari para cezası şeklinde uygulanır.

Maske takmama cezası, umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi çerçevesinde ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda 900 TL olarak belirlendi.

Türkiye'de kapalı alanlarda sigara içme yasağı uzun zamandır uygulanıyor. Kapalı alanlarda sigara içen vatandaşlara, 2019 yılında 153.5 lira idari para cezası kesiliyordu. 2020 yılında ise bu ceza zamlandı ve 188 lira oldu. Koronavirüs sebebiyle sigara yasağına uymayan vatandaşlara da 188 lira ceza kesileceği tahmin ediliyor.

SİGARA İÇME YASAĞI CEZASI NEREYE ÖDENECEK?

Sigara içme para cezası, vergi dairelerine ödenemez, çünkü hukuki niteliği itibariyle idari para cezası olduğundan kaymakamlık bünyesinde olan Mal Müdürlüğü’ne ödenir.

Sigara içme cezası, idari para cezası olarak kabul görmektedir. Devletin idari kurumları tarafından verilen her para cezası idari para cezasıdır. Sigara içme cezası mal müdürlüklerine ödenmektedir. Örneğin Şişli’de sigara içen ve ceza yazılan bir kişi bu cezayı Şişli Mal Müdürlüğüne ödenebilir. Sigara içme cezası bilinenin aksine vergi dairelerine ödenmemektedir. Mal Müdürlükleri, kaymakamlık bünyesindedir.

SİGARA İÇME YASAĞI CEZASINI KİM KESECEK?

Sigara içme yasağı cezasını en yakın kolluk birimi yetkilileri uygulayacak. Tıpkı maske takmayan kişilere uygulanan ceza sistemi gibi polislerin de sigara içmeyenlere ceza kesme yetkisi olacağı öngörülüyor.

SİGARA İÇME YASAĞI CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Şayet kesilmiş olan cezanın haksız olduğunu düşünüyorsanız, bir dilekçe ile Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. İtiraz süresi, sigara içme para cezasının verildiği günden başlamak üzere 15 gündür. Sigara içme idari para cezası itiraz dilekçesinde, ceza tutanağı bilgileri, sigara içme para cezasına esas teşkil eden olgular, itirazı temellendirecek her türlü delil veya bilgi dilekçeye eklenmelidir. İtirazı incelemeye yetkili Sulh Ceza Hakimliği, itirazı haklı bulursa idari para cezasını iptal eder.