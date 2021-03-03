81 ile gönderilen 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesinin detayları ortaya çıktı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Kabine Toplantısı ardından duyurduğu 'Dinamik Denetim Modeli' konulu 14 maddelik genelgenin detayları ortaya çıktı. Bu kapsamda, kademeli normalleşme sürecinde kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen denetim faaliyetlerine, artık kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği de sağlanacak. Vali ve kaymakamların oluşturduğu kamu personellerinden oluşan ve her birine il - ilçe müdürlerinin başkanlık edeceği genel denetim ekipleri, her gün sahada düzenli olarak denetim yapacak.

MESLEK ODALARI DA DENETİM EKİBİNE KATILIYOR

İş yeri ve mahalle denetim ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunan kamu personeli ve Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşan yeni ekiplerin katılacağı belirtilirken il ve ilçelerde bulunan meslek odaları üyelerinden de denetim ekipleri oluşturulacağı ve bu ekiplerin, haftada en az bir kez o il veya ilçe sınırları içinde bulunan iş uerlerini deneyleyeceği öğrenildi.

KURALLARA UYMAYAN İŞ YERLERİNİN FAALİYETİ SONLANDIRILACAK

Dinamik denetim süreci boyunca kolluk kuvvetleri ve denetim ekipleri, rehberlik edici faaliyetlerde bulunurken vatandaşlar ve iş yerlerine öncelikle kurallara uymaları davetinde bulunulacak. Eğer uymamakta diretirlerse faaliyetten men edilmeleri adına idari işlem uygulanacak.

HES İHBAR HATTI ÜZERİNDEN VATANDAŞA ETKİN KATILIM

Vatandaşların da etkin katılım göstermesi beklenen dinamik denetim faaliyetlerinde, bu sebeple HES uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği artırılacak ve bu hat üzeirnden alınan ihbarlar değerlendirilecek.

KURALLARA UYMAYANLAR KAMERALARDAN TESPİT EDİLEBİLECEK

Kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilecek görüntülerden de yararlanılacağı belirtilen denetimlerde, valiler ve kaymakamlarca, mahalli idare birimleri, ilgili meslek odaları başkanları ve sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgesi yetkilileri/temsilcileri ile toplantı yapılarak kontrollü normalleşme döneminde sürece verecekleri katkının önemi anlatılacak.

İL SALGIN RİSK AZALTMA PLANI HAZIRLANACAK

Valilere düşen bir diğer görev ise salgının seyrini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen her türlü verinin saptanarak analiz edilmesi ile bu analizlerin sonucunda alınması gerekent edbirler ile yürütülen faaliyetlerin yer alacağı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) hazırlamak olacak. Bu planlar, İl Pandemi ve Hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.

Kontrollü normalleşme sürecinin kuralları yeni anons metni ile kolluk/zabıta araçlarının sesli duyuru sistemleri ile radyolardan vatandaşlara sıklıkla hatırlatılacak.