81 yaşındaki adam sulama kanalına düştü

Mersin Tarsus'ta saat 20.00'de yaşanan olay, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında gerçekleşti. Yusuf Akbulut, kanal kenarında eğilerek elini yıkamak istedi ve suya düştü. Suya düşen adam çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Akbulut'un bilincinin kapalı olduğunu gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk yardımdan sonra 81 yaşındaki adam ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akbulut, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince olayla ilgili araştırma başlatıldı.