89. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 89. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın geride kalmasıyla adaylar için sonuçların açıklanacağı zaman merak konusu oldu. Aldıkları eğitim sonrasında sınava katılan Özel Güvenlik adaylarından eğitimleri 4 Eylül 2020 tarihinde tamamlayanlar, Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı'na girdi. Peki 89. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 89. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 89. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları ve merak edilen her şey haberimizde...

89. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, 30 Ekim 2020 tarihinde bildirilecek.

Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 06/11/2020 olarak duyuruldu.

Sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/ozelguvenlik.aspx adresinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

SINAV SONUCUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI İTİRAZ

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

89. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI için TIKLAYIN

89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH SINAV SORULARI için TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM VE 65. YENİLEME SINAV TALİMATI için TIKLAYIN