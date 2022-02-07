9-15 Şubat 2022 Şok Aktüel kataloğu! Şok'ta bu hafta neler var? Şubat Şok Aktüel Kataloğu Türkiye'nin en popüler zincir marketleri arasında yer alan ŞOK'un haftalık aktüel ürünler kataloğu tüketiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Şok'ta bu hafta neler var? İşte 9-15 Şubat 2022 Şok Aktüel kataloğu! Şubat Şok Aktüel Kataloğu...

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Şok Market'in Aman Kaçırma etiketi ile hazırladığı ŞOK kataloğu yayınlandı. Tüketiciler 9-15 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak fırsatlardan yararlanmak istiyorlar. Hangi ürünlerin ŞOK Aktüel kataloğunda yer aldığını görmek isteyen kişiler haberimizi inceliyor. Bu bağlamda, Şok'ta bu hafta neler var? İşte 9-15 Şubat 2022 Şok Aktüel kataloğu! Şubat Şok Aktüel Kataloğu... 9-15 ŞUBAT 2022 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU İşte ŞOK Aktüel indirim fırsatları; Goldmaster Elsa Saç Düzleştirici 119 TL. Goldmaster Şarjlı Saç ve Sakal Şekillendirici 119 TL. Allesta Meltblown Çocuk Yüz Maskesi 50’li 24,95 TL. Allaita N95 Maske 10’lu 14,95 TL.Kadın Crop Pijama Takımı 69,95 TL. Kadın Dantelli Sütyen Takımı 34,95 TL. Kadın Soft Terlik 32,95 TL. Welsoft Kadın Ev Botu 34,95 TL. Çift Kişilik Yün Yorgan 229 TL. Yün Yastık 89,90 TL. Erkek Gömlek 49,95 TL. Erkek Çapraz Omuz Çantası 36,95 TL. Desenli Erkek Boxer 14,95 TL. Letoon Erkek Kancalı Ayakkabı 99,90 TL. 4’lü Yüzen Kokulu Mum 17,95 TL. 2’li Şamdan Mum 14,95 TL. 2’li Dekoratif Mumluk 39,95 TL. Kokulu Kuru Çiçek Çeşitleri 9,99 TL. Kuru Çiçekli Kokulu Mum seti 12,95 TL. Kokulu Teneke Mum 12,95 TL. Tealight 16’lı set 14,95 TL. Neon Yıldız Kalp Neon Led Dekoratif Aydınlatma 69,90 TL. Kaktüs Led Dekoratif Aydınlatma 39,95 TL. Sevgililer Günü Kalpli Aranjman 24,90 TL. Tekli Çerçeve 29,95 TL. İpli Resim Çerçevesi 39,95 TL. Aksesuarlı Takı Dolabı 269 TL. BB Krem 13,90 TL. Maskara 19,90 TL. Likit Mat Ruj 15,90 TL. Kanal Eyeliner 14,90 TL. Aseton 5,45 TL. Oje 5,50 TL. Saç Boyası Hazırlık Seti 6,95 TL. Hope Saç Boyası 13,90 TL. Hobby Enerji Saç Jöle 11,90 TL Gliss Ultimate Old Elixir Sıvı Saç Kremi 26,90 TL. Okey/Durex Komdom 12’li 21,50 TL. Emotion Deodorant 33,95 TL. E.C.A Spylos R32 Klima 7299 TL. Queen Fanlı Isıtıcı 189 TL. Ariston Pro 65 Litre Silindirik Termosifon 2099 TL. Baymak Bt 7000 Ani Su ısıtıcı 439 TL. Wiami Fx-9 Pro Beyaz Robot Süpürge 4949 TL. Xiaomi Mi 16-in-1 Tornavida Seti 299 TL. Ixtech Xee Fit 4 Akıllı Saat 319 TL. Ixtech Xee Fit 3 Akıllı Saat 299 TL. TCL L7 Cep Telefonu 1499 TL. Samsung Galaxy A02 Cep Telefonu 2549 TL. Oppo A16 Cep Telefonu 2799 TL. 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak indirimler; Lipton Early Grey Çay 20 TL. Başyazıcı Fermente Sucuk 19 TL. Gliss Şampuan Çeşitleri 15 TL. Cif Krem 19 TL. Arko Nem Doğal Yağlar Serisi Krem 18 TL. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Şokşok aktüel