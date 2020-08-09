9 Ağustos corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün?

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 8 Ağustos corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye? sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte detaylar...

9 AĞUSTOS CORONA VİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN TÜRKİYE ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabında paylaştığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

8 AĞUSTOS TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 63 bin 842 test yapıldı, 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1082 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 222 bin 656 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, vaka sayısı 239 bin 622, vefat sayısı 5 bin 829 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 587, hastalarda zatürre oranı ise düşüşle yüzde 8,1 oldu.

Öte yandan yoğun bakım hasta sayısı bugünkü tabloda da paylaşılmadı.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, koronavirüs salgındaki son duruma ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı." ifadelerine yer verdi.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyon 817 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 729 bin 748 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 19 milyon 817 bin 570'e çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 729 bin 608 kişi sağlığına kavuştu.

ABD KORONA SON DURUMU

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 150 bin 60 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 165 bin 74 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 100 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 13 bin 369), Hindistan (2 milyon 156 bin 443), Rusya (887 bin 536), Güney Afrika (553 bin 188), Meksika (475 bin 902), Peru (471 bin 12), Kolombiya (376 bin 870), Şili (371 bin 23), İspanya (361 bin 442), İran (324 bin 692), İngiltere (309 bin 763), Suudi Arabistan (287 bin 262), Pakistan (284 bin 121), Bangladeş (255 bin 113), İtalya (250 bin 103), Arjantin (241 bin 811), Türkiye (239 bin 622), Almanya (216 bin 896), Fransa (197 bin 921), Irak (147 bin 389), Filipinler (126 bin 885), Endonezya (123 bin 503), Kanada (119 bin 221) ve Katar (112 bin 650).”

VAKA SAYISI 100 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya (100 bin 543), Meksika (52 bin 6), İngiltere (46 bin 566), Hindistan (43 bin 488), İtalya (35 bin 203), Fransa (30 bin 324), İspanya (28 bin 503), Peru (20 bin 844), İran (18 bin 264), Rusya (14 bin 931), Kolombiya (12 bin 540), Güney Afrika (10 bin 210), Şili (10 bin 11), Belçika (9 bin 870), Almanya (9 bin 261), Kanada (8 bin 976), Hollanda (6 bin 157), Pakistan (6 bin 82), Ekvador (5 bin 916), Türkiye (5 bin 829), İsveç (5 bin 763), Endonezya (5 bin 658) ve Irak (5 bin 310).”