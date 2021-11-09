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9 Kasım 2021 Salı günün spor manşetleri

Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasıyla Milli araya girildi. Takımlar çalışmalara başladı. İşte 9 Kasım 2021 Salı günün spor manşetleri...

9 Kasım 2021 Salı günün spor manşetleri 1135