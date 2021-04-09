9 Nisan 2021 Cuma Fox TV Yayın Akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

9 Nisan 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Son Yaz" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

FOX TV 9 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yağmur, Akgün’ün evlilik çıkışına çok şaşırmıştır. Akgün, Yağmur’u rahatlatır. Hemen evlenmekten bahsetmemekte, ancak ilişkilerini Yağmur’un ailesine açıklarken niyetlerinin bu olduğunu söyleyerek açıklamak istemektedir. Yağmur, anne ve babasının tepkisinden çekinse de Akgün’ün hevesini kırmak istemez. Kafasında soru işaretleri olmasına rağmen Akgün’ün heyecanına katılır ve babasına durumu açıklamadan önce kendisine de haber vermesini ister. Akgün, Selim’in yanında olduğu her dakika arkasından iş çeviriyor gibi hissettiğinden rahatsız olur ve hiç olmayacak bir yerde Yağmur’la evlenmek istediğini Selim’e söyler.

Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor durumdadır. Fotoğraflar sızdırılırsa itibarı büyük zarar görecektir. Halil Sadi, Selim’in Cemal’i sıkıştırıp, elindeki kanıtı alamaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Selim, Canan’ı tehlikeye atmak istemez ve ilk defa bir işin peşini bırakmaya karar verir. Ancak Canan kendi üzerine oynanmasına çok sinirlenmiştir ve Selim’den durmamasını ister. Bu sırada Selim’e atanan muhakkik gelir. Selim’e karşı keskin ön yargıları olan muhakkik, Canan’ın da olayda parmağı olduğunu düşünmektedir.

(KAYNAK: FOX TV)