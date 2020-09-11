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  3. 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında asılı halde bulundu

9 yaşındaki çocuk elbise dolabında asılı halde bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 9 yaşındaki çocuk henüz bilinmeyen bir sebeple elbise dolabında atkıyla boynundan asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta gündüz vakti alışverişe giden anne, eve döndüğünde dehşeti yaşadı. Oğlunu elbise dolabında asılı halde bulan anne sinir krizi geçirdi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

EVDE YALNIZMIŞ

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak‘ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; oğlunu evde bırakarak alışverişe giden anne alışverişi yapıp kısa sürede eve geri döndü.

Eve geldiğinde yalnız olan oğlu Rüzgar E.’yi evde bulamayan anne, elbise dolabına bakınca şoka uğradı.

Oğlunu atkı ile elbise dolabına asılı halde bulan anne sinir krizleri geçirdi. Kilimli Semt Polikliniğine acil olarak kaldırılan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 yaşındaki çocuk elbise dolabında asılı halde bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Rüzgar E.'nin cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

9 yaşındaki çocuk elbise dolabında asılı halde bulundu



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