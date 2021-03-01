9 yaşındaki kız çocuğu "şeytan çıkarma" ayininde öldürüldü
Sri Lanka'da Delgoda kasabasında düzenlenen "şeytan çıkarma" ayininde 9 yaşındaki bir kız çocuğu dövülerek öldürüldü.
Anne iddiaya göre 9 yaşındaki kızının içine şeytan kaçtığını düşünerek yardım için başkent Colombo'ya 40 kilometre uzaklıktaki Delgoda kasabasındaki bir büyücünün evine gitti.
Kötü ruhları kovacağı inancıyla yapılan ritüel sırasında büyücü 9 yaşındaki kıza önce yağ sürdüğünü ardından sopayla defalarca vurdu. Bilincini kaybeden kız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Sri Lanka polisinden yapılan açıklamaya göre; kızın annesi ve şeytan çıkardığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Polis Sözcüsü Ajith Rohana, halkı bu tür olaylara karşı dikkatli olmaya çağırdı.