9 yaşındaki kız çocuğu "şeytan çıkarma" ayininde öldürüldü

Anne iddiaya göre 9 yaşındaki kızının içine şeytan kaçtığını düşünerek yardım için başkent Colombo'ya 40 kilometre uzaklıktaki Delgoda kasabasındaki bir büyücünün evine gitti.

Kötü ruhları kovacağı inancıyla yapılan ritüel sırasında büyücü 9 yaşındaki kıza önce yağ sürdüğünü ardından sopayla defalarca vurdu. Bilincini kaybeden kız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Sri Lanka polisinden yapılan açıklamaya göre; kızın annesi ve şeytan çıkardığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Polis Sözcüsü Ajith Rohana, halkı bu tür olaylara karşı dikkatli olmaya çağırdı.