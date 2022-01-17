90'lı yıllara damga vuran Marimar dizisinin Sergio'su Eduardo Capetillo'yu yıllar sonra gören gözlerine inanamadı! Son hali şaşırttı! Genç kızların sevgilisiydi...
90'lı yıllara damga vuran Marimar dizisinin Sergio'su Eduardo Capetillo'yu yıllar sonra gören gözlerine inanamadı! Son hali şaşırttı! Genç kızların sevgilisiydi...
Yayınlandığı dönem soluksuz izlenen Marimar dizisi dizisi o kadar çok sevildi ki sonraki yıllarda yaklaşık 140 ülke televizyonunda yayınlandı. Dünyaca ünlü şarkıcı Thalia ile bairolü paylaşan Eduardo Capetillo'nun yıllar sonraki halini gören gözlerine inanamadı.