93 yaşındaki kadının feci sonu! 5. kattan düşerek can verdi!

Olay akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

10 katlı apartmanın 5. katında ikamet eden 93 yaşındaki Cennet Şener, dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü.

5. KATTAN YERE ÇAKILDI

Yalnız yaşadığı ifade eden yaşlı kadının balkondan düştüğünü gören binanın girişindeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

HABERİ ALAN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Talihsiz kadını vefat haberini alan yakınları, evin önüne gelerek gözyaşlarına boğuldu. Cennet Şener'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Etrafta bulunan bir iş yeri kamerasına yansıyan olayda, Cennet Şener'in balkondan düştüğü ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği görüntülendi.

Şener'in balkondan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilse de polis, cinayet olabileceği olayla ilgili şüphesiyle soruşturmasını sürdürüyor.