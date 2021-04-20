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  3. 93 yaşındaki nine tekerlekli sandalyesine kavuştu

93 yaşındaki nine tekerlekli sandalyesine kavuştu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki İmmihan Alp, 13 yıl sonra tekerlekli sandalyeye kavuşmasının mutluluğunu yaşadı.

93 yaşındaki nine tekerlekli sandalyesine kavuştu

Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görme ve yürüme engelli İmmihan Nine, 13 yıl sonra tekerlekli sandalye sayesinde bahçesinde gezebilme ve sokağa çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynanasının yürüyemediği için evden dışarı çıkamadığını belirten İmmihan Nine'nin damadı Osman Alp, "Kaynanam yaklaşık 12 yıldır benim yanımda kalmaktadır. Kendisi yürüme ve görme engellidir. Dışarı çıkarmamız, bahçede veya sokakta dolaştırıp hava aldırmamız bundan önceleri hep sıkıntılıydı. Hatta hiç mümkün bile değildi. Maddi imkansızlıklardan dolayı da kendisine bir tekerlekli sandalye alamıyorduk. Kahta Bedensel Engelliler Derneği'nin bizlere sandalye bağışında bulunması bizleri mutlu etmiştir. Bundan sonra annemizi bahçeye ve sokağa çıkartıp gezdirebileceğiz. Emeği geçen herkesten bu mübarek günde Allah razı olsun" dedi. Çocuklarına yük olmaması için sürekli dua ettiğini belirten İmmihan Nine ise, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben 93 yaşındayım. Bugüne kadar göreceğimi gördüm. Benim tek sıkıntım çocuklarıma yük olmamam. Bunun için sürekli dua ediyorum. Şu an çocuklarımın mutlu olduğunu hissedebiliyorum. Onların mutlu olması benim de mutlu olmamdır" dedi.

Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, "Son bir ay içerisinde Kahta Bedensel Engelliler Derneği olarak Kahta'da yaklaşık 40 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırdık. Engelli kardeşlerimize ve bu güzel insanlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İmmihan Nine, daha sonra kendisine verilen tekerlekli sandalyesine oturtularak, bahçede ve sokakta ilk defa tekerlekli sandalye ile gezdirildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

93 yaşındaki nine tekerlekli sandalyesine kavuştu

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