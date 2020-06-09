Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 9 Haziran Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 39 bin 361 test yapıldı, 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 3 bin 411 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, vaka sayısı 171 bin 121, vefat sayısı 4 bin 711 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı 141 bin 380 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, daha önce yaptığı paylaşımda da "Mesafe kuralına uyalım." uyarısında bulundu.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 201 bin 567’ye ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 408 bin 794 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 538 bin 693 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 254 bin 80 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 26 bin 597 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 113 bin 61 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 50 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (710 bin 887), Rusya (476 bin 658), İspanya (288 bin 797), İngiltere (287 bin 399), Hindistan (267 bin 46), İtalya (235 bin 278), Peru (199 bin 696), Almanya (186 bin 233), İran (173 bin 832), Türkiye (171 bin 121), Fransa (154 bin 188), Şili (138 bin 846), Meksika (120 bin 102), Pakistan (108 bin 317), Suudi Arabistan (105 bin 283), Kanada (96 bin 244), Çin (83 bin 43), Katar (70 bin 158), Bangladeş (68 bin 504), Belçika (59 bin 348) ve Güney Afrika (50 bin 879)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 40 bin 597, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 964, Fransa 29 bin 209, İspanya 27 bin 136, Meksika 14 bin 53, Belçika 9 bin 606, Almanya 8 bin 792, İran 8 bin 351, Kanada 7 bin 835, Hindistan 7 bin 473, Rusya 5 bin 971, Peru 5 bin 571, Türkiye 4 bin 711, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 264, Pakistan 2 bin 172, Bangladeş 930, Suudi Arabistan 746 ve Katar 57."