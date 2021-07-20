Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte zincir marketlerin de çalışma saatleri merak ediliyor. Bazı marketlerin çalışma durumları da merak konusu oldu. Bu marketler arasında yer alan A-101'in durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki A 101 Kurban Bayramında açık mı 2021? A -101 bayramda çalışıyor mu ? İşte detaylar...

A 101 KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI 2021? A -101 BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

2021 Kurban Bayramında A- 101 marketler, bayramın ilk günü kapalı olacak. Ancak bayramın ikinci günü saat 11.00'de açılacak, Marketler İçişleri Bakanlığının genelgesine göre saat 21.00'de ise kapanacak.

Öte yandan bölgesel değişiklere bağlı olarak marketlerin tatil günleri farklılık gösterebilir.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 20 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 20 Temmuz 2021 Cuma

A -101 HAKKINDA BİLGİ

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye’nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde faaliyet göstermektedir. 2020 sonu itibariyle 10.001 marketi açan A101, büyümeye devam etmektedir. %100 yerli sermayeli A101, dünyanın en büyük market zincirleri arasında yer almaktadır. Türkiye’nin en yaygın zinciri olmanın yanı sıra 60.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır.

Türkiye’nin en büyük 15 şirketi arasında yer alan A101 zincir marketleri; müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır.

Müşterilerinin tercihini iş modelinin merkezine koyarak, tedarik zincirinin yapısını oluşturan A101’de, gerekli denetim, kalite ve tedarik standartlarını geçen ürünlerden yalnızca müşteri memnuniyetini sağlayan ürünler raflarda yerini almaktadır.

12 yıllık tecrübesiyle müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla ilişkilerini güven üzerine kuran A101, yenilikçi ve dinamik yapısıyla perakende sektörünün en yaygın zinciri olmaya devam etmektedir.