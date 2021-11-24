A Milli Erkek Basketbol takımımızda hedef Dünya Kupası! Eleme mücadeleleri başlıyor!

A Milli Erkek Basketbol takımımızın Dünya Kupası'na giden yoldaki grup aşaması başlıyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında mücadele edecek olan Milli takımımız, B Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki ilk maçına yarın Belarus deplasmanında çıkacak olan ay-yıldızlı ekibimiz galibiyet alarak grup aşamalarına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İLK 3 TAKIM ÜST TURA YÜKSELECEK

Milli takımın yer aldığı B Grubu'nda Belarus'un yanı sıra, Büyük Britanya ve Yunanistan takımları da bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibimiz Belarus maçının ardından 28 Kasım Pazar günü de Büyük Britanya'yı konuk edecek. FIBA tarafından yayınlanan kurallara göre grup aşamalarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselmeye hak kazanacak.

MİLLİLER A GRUBUNDAKİ TAKIMLAR İLE EŞLEŞECEK

İlk grup aşamasını tamamlayan ve üst tura çıkan takımlar, topladıkları puanlar ile birlikte üst turda yer aldığı grupta mücadelesini sürdürecek. Millilerimiz üst tura çıkması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan takımlar ile eşleşecek. İkinci turdaki grup aşamasını da ilk üç sırada tamamlayan 12 takım ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etme şansını elde edecek.

2013 YILINDA 2'DE 2 YAPTIK

A Milli Erkek Basketbol takımımız, FIBA 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmıştı. Gruptaki ilk maçı 77-74 kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, son karşılaşmada ise rakibini 91-62'lik skorla devirdi.