A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor

A milli futbol takımda aldığı başarısız sonuçlar ve yaptığı açıklamalarla Türk futbol kamuoyunda hep tartışılan Stefan Kuntz'un görevine son verildiği iddiaları spor kamuoyu gündemine bomba gibi düştü.

STEFAN KUNTZ DÖNEMİ KAPANDI

A Milli Futbol Takımı için ortaya atılan iddialar giderek yayılıyor. Fanatik muhabiri Ömer Necati Albayrak ve ünlü gazeteci Tahir Kum, Stefan Kuntz döneminin kapandığının yazdı.

A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

"ABDULLAH AVCI HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?"

Tahir Kum, TFF'yi etiketleyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Abdullah Avcı, Milli Takım'a hayırlı olsun diyelim mi?" ifadelerini kullandı.

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A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

GÖREVE ABDULLAH AVCI GEÇTİ İDDİASI

Ajansspor'un haberine göre; yeni teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz ve Egemen Korkmaz'ın da yer alması bekleniyor.