A Milli Futbol Takımı, Portekiz'e karşı 9. sınavında! Maç öncesi iki takım arasındaki istatistikler dikkat çekti!
Ay-yıldızlı ekibin tarihinde 9. kez oynayacağı Portekiz'e karşı kötü bir istatistiği bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 8 maçta Milli takım 2 galibiyet alırken Portekiz ise 6 kez kazanan taraf oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında mücadele eden A Milli futbol takımımız, play-off turu yarı final maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde Portekiz ile 9. kez mücadele edecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı.
Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti.
İLK MAÇ İLK GALİBİYET
Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.
SON MAÇTA DA GÜLEN TARAF
Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.
Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.
Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti.
Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.
MAÇ SONUÇLARI
Türkiye ile Portekiz A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|02.06.2012
|Lizbon
|Özel
|Türkiye 3-1 Portekiz
|07.06.2008
|Cenevre
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|Türkiye 0-2 Portekiz
|24.06.2000
|Amsterdam
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|Türkiye 0-2 Portekiz
|14.06.1996
|Nottingham
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|Türkiye 0-1 Portekiz
|19.04.1965
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|Türkiye 0-1 Portekiz
|24.01.1965
|Lizbon
|Dünya Kupası Elemeleri
|Türkiye 1-5 Portekiz
|25.03.1956
|Lizbon
|Özel
|Türkiye 1-3 Portekiz
|18.12.1955
|İstanbul
|Özel
|Türkiye 3-1 Portekiz
Kaynak: AA