A milli futbol takımımız Galler engelini 2-0'lık skorla aştı büyük bir avantaj yakaladı

A milli futbol takımımız Avrupa futbol şampiyonası grup elemeleri maçında Samsun'da karşılaştığı rakibi Galler milli takımını ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda oyuna giren Umut Nayır ve Arda Gülerin attığı gollerle 2 -0 yenerek Grup'ta puanını 9'a çıkararak en yakın rakibine üç puan fark atarak grup liderliğini sürdürdü Türk milli takımı bu sonuçla Grup'tan çıkmak için büyük bir şans yakalamış oldu.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun'da karşılaşan A Milli Futbol Takımı'da, Letonya maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ile Umut Nayir, yedek kadroda yer aldı

Haberin Devamı

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ilk 11'ini sürdü.

A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Kenan Kahraman, Arda Güler, Cenk Özkaçar ise maça yedek başladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Letonya maçında ilk kez 11'de başlayan genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir, Galler karşısında yedek kadroda yer aldı.

Haberin Devamı

TÜRKİYE - GALLER MAÇIDAN NOTLAR

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Samsun'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

- A Milli Futbol Takım, 27 yıl sonra Samsun'da

Samsun, en son 1 Mayıs 1996 yılında Türkiye-Ukrayna arasında oynanan özel maça ev sahipliği yapmıştı. A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti. 27 yıl sonra Samsun, A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. 33 bin 919 tribün kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti.

Stadyumda 50'si özel güvenlik, 1000'i de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı.

Tamamı dolan stadyumda Galler taraftarı 2 bin kişi de yerini aldı.

İLK 11'LER

Türkiye; Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler; Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.TEK EKSİK VARAy-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarılmıştı.

PUAN DURUMU

Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letony'ı 2-1yenerek puanını 6ya çıkardı. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek. D Grubu'nda dördüncü maçlar sonrası Türkiye 9 puanla lider durumda bulunuyor. Ermenistan 6 puanla ikinci sıraya yükseldi Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla dördüncü sırada bulunuyor. son sıradaki Letonya'nın ise puanı yok.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Merih’in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Mepham’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Morrell’in Ferdi Kadıoğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Maresca direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

45+5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Orkun Kökçü’nün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ward’da kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Harry Wilson’un ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.

63. dakikada Ramsey’in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından hakem Maresca beyaz noktayı gösterdi.

64. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı penaltı atışında kaleci Ward meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ferdi’nin bekletmeden içeri çevirdiği topa kaleci Ward dokundu. Kaleciden gelen topu önünde bulan Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Maresca gol öncesi Umut’un elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

72. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ward’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0

80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler’in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0