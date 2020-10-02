A Milli Takım aday kadrosu 2020 | A milli takım aday kadrosunda kimler var?

A milli takım aday kadrosunda kimler var? A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Peki A milli takım aday kadrosunda kimler var? Ayrıntılar haberimizde...

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU 2020

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler; Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta saha; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.

Forvet; Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

UEFA ULUSLAR LİGİ HAKKINDA

UEFA Uluslar Ligi

Açılış sezonu: 2018-19

Takım sayısı: 55

Son şampiyon: Portekiz (2018-19)

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılması planlanan uluslararası futbol turnuvasıdır.

İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başlamış ve şampiyon Haziran 2019'da belli olmuştur. Turnuva büyük oranda FIFA uluslararası maç takviminde yer alan dostluk maçlarının yerini almıştır.

55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrıldı. Her lig kendi içinde üçerli veya dörderli takımdan oluşan 4 gruba ayrıldı.

En üst lig olan A Liginin grup birincileri Haziran ayında UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için final aşamasında karşılaştı. Final aşaması tek maçlı eliminasyon sistemi kura ile belirlenen 2 yarı final maçı, üçüncülük maçı ve final maçından oluştu. Ev sahibi ülke 4 yarı finalist takım arasından belirlendi.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi de uygulandı. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düştü. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle C Liginin en kötü grup üçüncüsü de D Ligine düştü.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

UEFA, ilk sezonunun sona ermesi sonrası UEFA, 2020-21 sezonundan başlamak üzere değişiklik yapılmasına karar verdi.

Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Ligine düşecek 2 takım C liginin grup sonuncuları arasındaki play-offlar ile belirlenecektir.