A Milli Futbol Takımı'mızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan maçlarının aday kadrosu merak ediliyor. Peki A Milli Takım aday kadrosu açıklandı mı? | A Milli Takım aday kadrosunda hangi futbolcular var? İşte ayrıntılar...

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?

A Milli Futbol Takımı'mızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Umut Meraş'ın yerine kadroya alınan Caner Erkin, 2017 yılından sonra ilk kez Milli Takım'a seçildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile mücadele edeceği özel karşılaşma ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edilen isimler belirtildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman