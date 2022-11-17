A Milli Takım Futbol kafilesi Diyarbakır'dan Gaziantep’te geldi

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da oynanan İskoçya 2-1 yendiği maçının ardından cumartesi günü oynanacak Çekya maçı için özel uçakla Gaziantep'e geldi.

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A Milli Takım Futbol kafilesi Diyarbakır'dan Gaziantep’te geldi

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da oynanan ve 2-1 kazandığı İskoçya maçının ardından cumartesi günü oynanacak Çekya maçı için özel uçakla Diyarbakır'dan Gaziantep'e geldi. Gaziantep'e gelen milli takımı binlerce taraftar çiçek, baklava, davul-zurna ve meşalelerle karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'da karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. Milli takım kafilesi, maçın ardından Diyarbakır Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Çekya maçının oynanacağı Gaziantep'e geldi.

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Mili takım Gaziantep'te davul, zurna ve baklavalarla karşılandı

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 19 Kasım Cumartesi akşam 20.00'de Çekya ile özel bir maç yapacak olan A Milli Takım kafilesini havalimanında binlerce taraftar çiçek, baklava, davul-zurna ve meşalelerle karşıladı.

Milli takım kafilesi, havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.

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