A Milli takım kadrosu belli oldu!

A Milli Takım'da Andorra ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Çetin, Umut Meraş

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdülkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Emre Kılınç, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu,

Forvet: Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman

ŞENOL GÜNEŞ BASIN TOPLANTISI YAPACAK

A Milli Takım, 2 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.30'da tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, 2-5 Eylül tarihleri arasında her gün saat 18.30'da Riva'da birer antrenman yaparak Andorra ve Moldova maçlarına hazırlanacak. Ay-Yıldızlılar, Andorra karşılaşması öncesindeki son çalışmasını ise 6 Eylül Cuma günü saat 20.15'te Beşiktaş Park'ta gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 19.45'te stadyumda basın toplantısı yapacak.

ANDORRA MAÇI TRT1'DE YAYINLANACAK

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.00'de bu ülkenin başkenti Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte saat 21.00'de Zimbru Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 21.00'de stadyumda yapacak.

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Moldova maçının ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönecek.