A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu tercihi!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde heyecan tüm hızıyla sürüyor.

A Milli Takımımız, H grubundaki yedinci maçına çıkacak.

A Milli Takımımız bu mücadeleden de galip ayrılıp avantaj yakalamak istiyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesi Şenol Güneş ve öğrencileri son hazırlıklarını da yaparak maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşma öncesi ilk 11'ler henüz netleşmedi ancak gelen bilgilere göre Şenol Güneş, tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürecek.

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Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında kozlarını paylaşacakları mücadele 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 21:45’te oynanacak. Mücadele TRT1 ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.