A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, önemli açıklamalarda bulundu!

Dünya Kupası Elemeleri'nde bir play-off turuna kalan ve zorlu rakip Portekiz ile eşleşen A Milli takımımızda teknik direktör Stefan Kuntz önemli açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam kötü gidişatı devam eden 3 büyük takım, oyuncu performansları ve Portekiz maçı gibi birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu.

"MENTAL ANLAMDA GÜÇLÜ DEĞİLDİK"

Takımda konsantrasyon eksikliği olduğunu dile getiren Kuntz, "Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'la ilgili Düsseldorf'tan bazı insanlara danıştım. İnanılmaz karakterli oyuncular diye cevap verdiler bana. İlk düşündüğüm şey, takım ruhunu kısa zamanda nasıl yerleştirebilirim diye düşündüm. Bu bizim için bir problemdi. Konsantre olamıyorduk, mental anlamda güçlü değildik, maçlarda geri dönüş yapamıyorduk... Bu noktada ben de biraz odaklandım. Burada doğru bir karışım ve denge bulunmalı. Takım ruhu, taktik beceriler, fizik kondisyon gibi farklı konularda dengeyi bulmak lazım." dedi.

"NE ZAMAN KONUŞACAĞIM BANA KALMIŞ"

Oyuncularla konuşma kararını kendi vereceğini ifade eden Kuntz, "Oyuncularımla nerede ne zaman konuşacağım bana kalmış. Kulüp hocaları belki rahatsız olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlar yeni hocalarla çalışıyorlar. Hocaları yokken ne zaman bulacaksınız diye konuştum. Galatasaray'ın da uzun sürseydi soracaktım. Galler ve İskoçya çıkmış olsaydı, Dünya Kupası'na gidiyoruz mu diyecekti insanlar? Onlara karşı daha çok kaybedecek şeyimiz var. Onların çok daha farklı bir oyun anlayış şekli var. Favori olmadan buraya gelerek daha fazla avantaj yaşayabilirsin." diye konuştu.

"EŞLEŞMELERDEN GAYET MEMNUNUM"

Oynanacak maçlar ile daha da ileri gideceklerini aktaran Kuntz, "En ufak bir şans elimize geçerse onu değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın. Eşleşmelerden gayet memnunum. Sadece elemeler değil, 2024 açısından da bakarsanız biz, bu zorluklarla nasıl başa çıkarız diye düşünürüz. Dostluk maçı yerine çok iyi maçlar yapmış olacağız. Haziranda Uluslar Ligi olacak. Bu maçlar bizi iyi bir yere taşıyabilir." ifadelerine yer verdi.

"PORTEKİZ'İN MÜTHİŞ FUTBOLCULARINI BİLİYORUM"

Genç Türk takımının inanılmaz bir sonuca imza atabileceğini dile getiren Kuntz, "Portekiz'in ne kadar müthiş futbolculara sahip olduklarını biliyorum. Maçlarda ortaya koydukları yaratıcılık çok iyi. Maç planınızla diş geçiremeyeceğiniz bir yaratıcılık sergiliyorlar. Genç oyuncuları açısından da yukarı çıkan oyuncuları var. Önemli, deneyimli oyunculardan oluşan bir Portekiz'le oynayacağız belki ama belki genç Türk takımı inanılmaz bir sonuca imza atar." şeklinde konuştu.

"UĞURCAN ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI"

Beratla ilgili problemleri Trabzon'daki arkadaşlarıyla görüştüğünü söyleyen Kuntz, "Uğurcan net ama diğer kaleciler de çok iyi ve yetenekli. Uğurcan dün çok iyi bir maç çıkardı. 2-3 hafta önce biraz dikkati dağınıktı ama bu genç oyuncularda zaman zaman ortaya çıkan bir sorun. Genel olarak çok iyi bir jenerasyonumuz var. Defansta fazla değişiklik yapamadım. Ferdi'nin kararı bize farklı diziliş fırsatları sunabilir. Hakan, Orkun iyi performanslar sergilediler. Berat'la ilgili biraz "Problem Child, problem çocuk" sorunu var. Çok yetenekli olduğunu görebiliyorum ama gelişiminde sıkışmış durumda gözüküyor. Trabzon'daki arkadaşlarımla da görüşüyorum sebebini." dedi.

"ALT TAKIMLARDAN 12 OYUNCU VAR BEKLEYEN"

Alt takım oyuncularını da takip ettiğini ifade eden Kuntz, "Barış Alper'den bahsetmek istiyorum. Barış, 2021'de nasıl ilerleme kaydetti ona bakıyoruz. Alt takımlardan gelen oyuncuların milli takım seviyesinde oynaması bizim için önemli. Orada da 12 tane oyuncu var yukarı çıkmayı bekleyen. Odaklandığım konulardan birisi bu. Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın çok iyi bir oyun çıkardığını gördünüz. Babel'e karşı çok iyi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

"BASKI ALTINDA OLDUKLARININ FARKINDAYIM"

Yüzde yüzünü vereceğini belirten Kuntz, "Ben belki milli takım teknik direktörü olabilecek en iyi isim olmayacağım ama her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Oyuncuların ne kadar baskı altında olduklarının farkındayım. Hamit de baskıyı hissediyor. Beraberce yabancı teknik direktörle çalışma kararı verdiler. Türk milleti ve Türk futbolunu diğer uluslarla çok karşılaştıramayız. Her ulusun kendine ait bir futbol kimliği vardır. Alman futbolu, 2000'li yılların başında her kulübün bir akademisi olması zorunluluğunu getirerek işe başladı." dedi.

"BEN BU SORULARA CEVAP VERECEK ADAM DEĞİLİM"

Trabzonspor'un ligde rakipleriyle arasını açmasını değerlendiren Kuntz, "Ben bütün sorulara cevap verecek olan adam değilim. 2 aydır yakın takip ediyorum. Trabzonspor'un Avrupa'da oynamamasının avantajını yaşadığını söyleyebilirim. Belki de hata yapmış olurum. Belki de inanılmaz güçlü bir oyunları var, bu farkı tamamen hak ediyorlar." şeklinde konuştu.

"TÜRKÇE ÇOK ZOR"

Türkçe'nin zor bir dil olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Türkçe çok zor. Çok fazla dil bilgisiyle başladık, gerçekten zorlanıyorum. Öğretmenimden belki bu konuda değişiklik yapabiliriz diye konuşacağım. Ben konuşmak istiyorum diyorum, o da önce dil bilgisi gerekiyor diyor." ifadelerini kullandı.