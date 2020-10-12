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  3. A Milli Takımı'mızda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımı'mızda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Çarşamba günü Sırbistan'la karşılaşacak A Milli Takımımız'da oynayan Efecan Karaca, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Rusya ile dün deplasmanda oynanan maçta sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı.

A Milli Takımı'mızda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında 14 Ekim'de Sırbistan'ı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak ve Efecan Karaca, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre,A Milli Takım  kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle değişikliğe gidildi.

Rusya ile dün deplasmanda oynanan maçta sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarıldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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