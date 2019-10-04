A Milli Takım aday kadrosu

A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçları aday kadrosu açıklandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda aday kadro saat tam 20.20'de Şenol Güneş tarafından açıklandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı. İşte kadroda yer alan isimler:

KALE: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

DEFANS: Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman