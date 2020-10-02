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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler; Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta saha; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.

Forvet; Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu mu? | UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım aday kadrosu

Berkem Temizel
Gece Editörü


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