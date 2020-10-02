A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu mu? | UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım aday kadrosu

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Kaleciler; Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.
Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.
Orta saha; Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.
Forvet; Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.