A Milli Takım'ın İzlanda maçı 11'i belli oldu! Milli maçta Hakan, Okay ve Cenk'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği İzlanda Türkiye maçı için son bir haber daha gündeme geldi. Cengiz Ünder'in durumunun maç saatinde belli olacağı açıklandı.

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A Milli Takım'ın İzlanda maçı 11'i belli oldu. ADAY KADROSU A Milli Takım'ın 25 kişilik İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe) Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan) Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)



