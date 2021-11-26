2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi belli oldu. Bu kapsamda A Milli Takımın rakipleri belli oldu mu? | A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi hangi takım oldu? | Portekiz milli takım kadrosu sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

A MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

A Milli Takımımız'ın seri başı olmadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Play-Off kura çekimi bu akşam saat 19.00'da yapıldı. A Milli Takımı'mızın rakibi belli oldu.

A MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

A Milli Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off Turu'ndaki rakibi Portekiz oldu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düştü ve yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu. Milliler, yarı finalde tur atlaması halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak.

A YOLU

İskoçya - Ukrayna

Galler - Avusturya

B YOLU

Rusya - Polonya

İsveç - Çekya

C YOLU

İtalya - Makedonya

Portekiz - Türkiye

3 takım play-off'tan Katar'a gidecek

Kura çekiminde 12 takım 4'erli 3 play-off yoluna ayrılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından play-off etabından toplam 3 takım daha Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için final bileti almış olacak.

Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı olacak ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Final maçlarının ev sahipleri ise yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinin hemen ardından başka bir kura ile tespit edilecek.

Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

UEFA Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca Rusya ile Ukrayna birbirleriyle eşleşmeyecek.

Kura çekiminde öncelikle seri başı takımların adları çekilerek yarı final eşleşmelerine yerleştirilecek. Kura çekimi, bu ekiplerin seri başı olmayan takımlarla eşleştirilmesiyle devam edecek.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIM KADROSU

Portekiz - Türkiye maçında rakibimizin ilk 11'i büyük önem arz ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off Turu'ndaki rakibimiz Portekiz milli takım kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Cristiano Ronaldı, Bruno Fernandes, Renato Sanches, Pepe, Bernardo Silva, Jao Felix, Andre Silva, Diogo Jota, Joao Palhinha, Diodo Costa, Matheus Nunes, Rafa Silva, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Rui Patricio, Otavio, Ruben Dias, Rafael Leao, Danilo Luis Helio Pereira, Gonçalo Guedes, Francisco Trincao, Joao Mountinho, Diogo Dalot, Jose Fonte, Joao Mario, Ruben Neves, Nelson Semedo, Raphael Guerreiro, William Carvalho, Ruben Semedo, Anthony Lopes, Andre Gomes, Cedric Soar, Pedro Gonçalves, Pedro Neto, Jose Sa, Sergio Oliveira, Joao Paulo Dia Fernandes, Mario Rui, Luis Carlos Novo Neto, Daniel Podence, Domingos Duarte, Rui Tiago Dantas Silva, Gonçalı Incaio, Bruno Varela, Nuno Sequeira