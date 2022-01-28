Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler "Bu kadarı artık çok fazla" diyerek ateş püskürdü! "Kızdırmayın küçük enişteyi"A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Melike Çelik BiyografisiAşı "Dayatması" karşıtı Abdurrahman Dilipak'tan cuma cemaatine öneri! "Hadi bugünden itibaren maskeleri çöpe atalım"İstanbul Pendik'te vahşet! Ramazan Su, evlenmek üzere olduğu Nermin Celep'i defalarca bıçaklayarak öldürdüUsta Öğretici (Diğer) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıJöachim Löw, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Prensip anlaşmasına varıldı!Cristiano Ronaldo aşkını dünyanın en uzun binasına yazdı! Sevgilisine yaptığı doğum günü kutlamasının fiyatı dudak uçuklattı!19 yaşında cinsiyet değiştirdi! Trans birey 7 yıl sonra verdiği karardan geri dönüp kadın olmak istiyor!Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ile savaş olmayacak"Hesabını kapatmıştı! Saldırıda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken'den ilk paylaşım! "Kocamın kanı yerde kalmasın"
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Melike Çelik Biyografisi

A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Melike Çelik Biyografisi

Haber Global'den ayrılan sunucu Melike Çelik A Spor kanalında yeni görevine başlamasıyla sporseverler tarafından araştırılan bir isim haline geldi. Peki, A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Melike Çelik Biyografisi...

A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Melike Çelik Biyografisi

İlk ekran deneyimine 2013 yılında Beşiktaş TV'de başlayan Melika Çelik, 5 yıl boyunca BJK TV'de çalıştı. Peki, A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? İşte, Melike Çelik Biyografisi...

970998.jpg

A SPOR SUNUCUSU MELİKE ÇELİK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İNSTAGRAM HESABI NE? MELİKE ÇELİK BİYOGRAFİSİ

1992 doğumlu olan Melike Çelik, 1.70 metre boyunda, 54 kilo ve boğa burcudur.

İstanbul doğumlu olan Melike Çelik, Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim ön lisans programından mezun oldu. Daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk dersleri aldı.

dguevozwaai-7wl.jpg​​​​​​​

2014 yılında ise Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Haber Global (2018) ve BJK TV (2013) ekranlarında sunucu olarak görev aldı.

Melike Çelik, Beşiktaş takımının taraftarıdır.

melike-celik-yeni-kanalini-acikladi-339ad.jpg

Melike Çelik'in @melikecelikofficial kullanıcı adlı bir instagram hesabı vardır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT