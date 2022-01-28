A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? Melike Çelik Biyografisi

İlk ekran deneyimine 2013 yılında Beşiktaş TV'de başlayan Melika Çelik, 5 yıl boyunca BJK TV'de çalıştı. Peki, A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir? Nereli, kaç yaşında? İnstagram hesabı ne? İşte, Melike Çelik Biyografisi...

A SPOR SUNUCUSU MELİKE ÇELİK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İNSTAGRAM HESABI NE? MELİKE ÇELİK BİYOGRAFİSİ

1992 doğumlu olan Melike Çelik, 1.70 metre boyunda, 54 kilo ve boğa burcudur.

İstanbul doğumlu olan Melike Çelik, Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim ön lisans programından mezun oldu. Daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk dersleri aldı.

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2014 yılında ise Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Haber Global (2018) ve BJK TV (2013) ekranlarında sunucu olarak görev aldı.

Melike Çelik, Beşiktaş takımının taraftarıdır.

Melike Çelik'in @melikecelikofficial kullanıcı adlı bir instagram hesabı vardır.