A Spor yayın akışı 25 Kasım Çarşamba

Türkiye'nin spor kanalı A Spor, futbol dolu bir günle futbolseverleri bekliyor. Türkiye Kupası maçlarının ardı ardına hız kesmeden yayınlanacağı bugün, taraftarlar, A Spor'da hangi maçlar var merakını 25 Kasım yayın akışını araştırarak geçiriyor. İşte, A Spor 25 Kasım Çarşbamba yayın akışı...

A SPOR YAYIN AKIŞI 25 KASIM ÇARŞAMBA

Çarşamba 25 Kasım

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Premier Futbol

11:00 Bire Bir Futbol - canlı

13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

23:00 Son Sayfa - canlı