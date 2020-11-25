A Spor yayın akışı 25 Kasım Çarşamba
En çok izlenen spor kanallarından A Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nın da yayıncısı konumunda. Günün kupa maçlarını kesintisiz yayınlayacak olan kanalın yayın akışı merak ediliyor. İşte, A Spor yayın akışı 25 Kasım Çarşamba...
Türkiye'nin spor kanalı A Spor, futbol dolu bir günle futbolseverleri bekliyor. Türkiye Kupası maçlarının ardı ardına hız kesmeden yayınlanacağı bugün, taraftarlar, A Spor'da hangi maçlar var merakını 25 Kasım yayın akışını araştırarak geçiriyor. İşte, A Spor 25 Kasım Çarşbamba yayın akışı...
A SPOR YAYIN AKIŞI 25 KASIM ÇARŞAMBA
Çarşamba 25 Kasım
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Premier Futbol
11:00 Bire Bir Futbol - canlı
13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
23:00 Son Sayfa - canlı