A Total War Saga: Troy, Epic Store’da gün boyu ücretsiz!
Ünlü strateji oyunu serisinin son yapımı olan A Total War Saga: Troy, gün boyunca Epic Games Store’da ücretsiz olarak dağıtılacak. Sevilen oyun, kampanya kapsamında Epic Games hesabınıza kalıcı olarak dahil oluyor.
Son dönemlerde çok konuşulan kampanyalar yaparak oyun severlerin ilgisini çekmeyi sağlayan Epic Games, mağazasına bugün yeni bir oyun daha dahil ettiğini duyurdu. Video oyun sektörünün köklü isimlerinden SEGA, "A Total War Saga: TROY" isimli yeni oyununu bugün itibarıyla piyasaya çıkarılıyor. Oyun, pek çok oyunseveri memnun edecek bir kampanyayı da beraberinde getirdi.
Strateji oyun çeşidinin önemli temsilcilerinden biri olan Total War efsanesinin son oyunu TROY, ülkemizle de oldukça alakalı olan Truva savaşını konu ediniyor. Oyuncular bu sefer, sıra tabanlı strateji deneyimini Yunan Mitolojisi üzerinden yaşama imkanı bulacaklar. A Total War Saga: TROY, daha şimdiden pek çok oyuncu için büyük bir heyecan yaratmış durumda görünüyor.
Bu yeni oyun oldukça dikkat çeken bir konuyla karşımıza çıkıyor. Ancak yeni Total War oyunun tek etkileyici yanı, oyunun Truva Savaşı'nı konu alıyor olması ve bugün yayınlanıyor olması değil. Epic Games, oyunun geliştiricisi Creative Assembly ile bir iş birliği yaparak A Total War Saga: TROY'u ücretsiz olarak dağıtacak. Sadece 24 saatliğine geçerli olan bu kampanya, oyuna kalıcı olarak sahip olmanızı amaçlıyor.
Epic Games'in 215 TL fiyat biçtiği ve Steam'e de 2021 yılında gelecek olan A Total War Saga: TROY, bugün içerisinde ücretsiz olarak indirebileceksiniz.
OYUNU ÜCRETSİZ ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
- Öncelikle, kendinize bir Epic Games hesabı oluşturun ya da oluşturmuş olduğunuz bir hesap zaten varsa, bu hesaba giriş yapın. Epic Games'e üye olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
- Burada bulunan bağlantıyı kullanarak A Total War Saga: TROY'un Epic Games mağaza sayfasına erişin.
- "Al" yazan butona tıklayın.
- Karşınıza çıkan açılabilir menüden siparişinizi onaylayın. Sipariş tutarının 0 TL olduğunu burada bir kez daha göreceksiniz.
- Sipariş onayının ardından Epic Games Launcher uygulamasını indirin ve hesabınıza giriş yapın. Uygulamaya Epic Games'in internet sitesinden erişebilirsiniz.
- Kütüphane menüsünü kullanarak oyunu indirmeye başlayın. (Oyuna ücretsiz olarak sahip olduktan sonra oyunu indirme gibi bir zorunluluğunuzun olmadığını belirtelim. Eğer isterseniz, oyunu sonradan da indirebilirsiniz.