A Total War Saga: Troy, Epic Store’da gün boyu ücretsiz!

Son dönemlerde çok konuşulan kampanyalar yaparak oyun severlerin ilgisini çekmeyi sağlayan Epic Games, mağazasına bugün yeni bir oyun daha dahil ettiğini duyurdu. Video oyun sektörünün köklü isimlerinden SEGA, "A Total War Saga: TROY" isimli yeni oyununu bugün itibarıyla piyasaya çıkarılıyor. Oyun, pek çok oyunseveri memnun edecek bir kampanyayı da beraberinde getirdi.

Strateji oyun çeşidinin önemli temsilcilerinden biri olan Total War efsanesinin son oyunu TROY, ülkemizle de oldukça alakalı olan Truva savaşını konu ediniyor. Oyuncular bu sefer, sıra tabanlı strateji deneyimini Yunan Mitolojisi üzerinden yaşama imkanı bulacaklar. A Total War Saga: TROY, daha şimdiden pek çok oyuncu için büyük bir heyecan yaratmış durumda görünüyor.

Bu yeni oyun oldukça dikkat çeken bir konuyla karşımıza çıkıyor. Ancak yeni Total War oyunun tek etkileyici yanı, oyunun Truva Savaşı'nı konu alıyor olması ve bugün yayınlanıyor olması değil. Epic Games, oyunun geliştiricisi Creative Assembly ile bir iş birliği yaparak A Total War Saga: TROY'u ücretsiz olarak dağıtacak. Sadece 24 saatliğine geçerli olan bu kampanya, oyuna kalıcı olarak sahip olmanızı amaçlıyor.

Epic Games'in 215 TL fiyat biçtiği ve Steam'e de 2021 yılında gelecek olan A Total War Saga: TROY, bugün içerisinde ücretsiz olarak indirebileceksiniz.

OYUNU ÜCRETSİZ ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER