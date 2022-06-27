A101 5 bin TL maaş ile çalıştıracak paketleme işçisi arıyor! İşte istihdam için aranan şartlar...

Medyahaber.com'da yer alan habere göre, Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan perakende market zinciri A101, şubelerine bağlı olarak evden çalışacak binlerce çalışan alacağını duyurdu. Her hafta çeşit çeşit ürünü uygun fiyata satarak, müşterilerini memnun eden A101, bu defa müşterilerini çalışanı yapacak. Eleman ilanlarını yayınlayan A101, 5 bin TL maaşla evde sabun, mandal vb. ürünleri paketlemek üzere çalışan alacak.

AMAÇ AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK

Market zinciri tarafından yapılan resmi açıklamaya göre on binlerce kişi, evden çalışma imkanına sahip olacak. Aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla böyle bir istihdam alanı açtığını söyleyen marka, vatandaşlara evden sabun ve mandal gibi ürünleri paketlemeleri karşılığında 3-5 bin TL arasında bir maaş verecek. Günde yaklaşık 200 paketleme yapan bir kişi, paket başına 0,50 - 0,80 kr arasında kazanç elde edebilecek.

Perakende marketler, sağlamış oldukları bu imkan ile ailelerin ekonomilerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını İşkur üzerinden yapacak. Başvuru sonrası kendilerine şirket tarafından dönüş alan vatandaşlar, resmi olarak A101 çalışanı olabilecekler.