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A101 7-13 Kasım 2020 kataloğu | A101 7-13 Kasım haftanın yıldızları karşınızda!

A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu. A101 7-13 Kasım haftanın yıldızlarında fırsat ürünler satışa sunuldu. Sizler de A101 aktüel ürünler listesinde kampanyalı ürünleri öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atınız. Peki A101 7-13 Kasım haftanın yıldızlarında neler var? İşte detaylar...

A101 7-13 Kasım 2020 kataloğu | A101 7-13 Kasım haftanın yıldızları karşınızda!

Ziyaretçilerinin merakla beklediği a101 7-13 Kasım aktüel ürünleri yayımlandı.  Her hafta birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. A101 7-13 Kasım haftanın yıldızlarında olan ürünleri sizler için derledik. İşte bu haftanın yıldız ürünleri...

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A101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi
Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi
Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi
olmuştur. %99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.

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