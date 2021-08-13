A101 fırsat ürünü vatandaşı çılgına çevirdi! Sosyal medya ayağa kalktı

A101 zincir marketlerinde “fırsat ürünü” adı altında sunulan tost peynirinin tarihinin geçtiği tespit edildi. Twitter'da market ve benzeri işletmelerin açığını bulmasıyla meşhur olan " denetle! " sayfası bu defa A101'in açığını yakaladı. Bilinçli tüketime destek için yayın yapan “Denetle” adlı hesaptan paylaşılan fotoğrafa “29 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında ‘Fırsat Ürünleri’ başlığıyla fiyatı 45,95₺'den 39,95₺'ye düşürülen bir tost peynirinin Son Tüketim Tarihi'nin 23.07.2021 tarihli olduğu görülüyor. Bu fırsatı kaçırmakta yarar var" notunu düşerek A101 marketlerinin Twitter hesabını etiketledi.

29 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında "Fırsat Ürünleri" başlığıyla fiyatı 45,95₺'den 39,95₺'ye düşürülen bir tost peynirinin Son Tüketim Tarihi'nin 23.07.2021 tarihli olduğu görülüyor.

Bu fırsatı kaçırmakta yarar var.@A101iletisim pic.twitter.com/5kn7r8B2s8 — denetle! (@denetlecomtr) August 11, 2021