A101 marketinde şok edici görünütler! Kurtlanmış yumurtaları raflara koyarak satışa çıkardılar!

Sosyal medya kullanıcısının A101 marketilerinde kurtlanmış yumurtaları çekip paylaşması kısa sürede vatandaşların tepki göstermesine neden oldu.

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Son günlerde marketlerde son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş ürünlerin ucuz fiyata satılması gündeme geliyor. Vatandaşların tepkisine neden olan satışlar gündemden düşmezken bugün yeni bir görüntü daha geldi. Twitter'da marketteki kurtlu yumurtaları paylaşan kullanıcı denetimlerin yapılmamasından yakındı.

A101 marketinde şok edici görünütler! Kurtlanmış yumurtaları raflara koyarak satışa çıkardılar!

DENETİMSİZLİKTEN DERT YANDI

“Gıda Dedektifi” adlı Twitter hesabının yöneticisi Musa Özsoy, twitter hesabından A101 marketlerinde kurtlanmış yumurtaları çekerek "Üzerinde yumurtlama tarihi olmayan, tarih kaşesiyle son tüketim tarihi basılan, normalde raf ömrü 28 gün olan ama meçhule doğru yol alan yumurtalar. Böyle mevzuatın ve denetimsizliğin sonunda elbette bir kurtlanma oluyor. Yumurtalar değil, sistem kurtlanmış durumda." ifadelerine yer verdi.

A101 marketinde şok edici görünütler! Kurtlanmış yumurtaları raflara koyarak satışa çıkardılar!

MARKETİN İLK YANLIŞI DEĞİL

Kısa sürede gündeme düşen yumurtalardan dolayı vatandaşlar satış yapan markete "Böyle bir iğrençlik ancak a101'de olur. Adamları denetleyen yok ki"

"A101 den her şey beklenir!
2 tane personeli dikmişler mağazaya.Biri müdür,biri yardımcısı!
Her şeyi bu iki emekçiye yükleyen gaddar patronlar oldugu sürece,fare de çıkar kurt da çıkar" şeklinde sitem etitler.

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