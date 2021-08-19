A101 marketlerinde skandal üstüne skandal! Kırık televizyon satıp, yardımcı olmadılar!

A101 market zincirleri her geçen gün bir skandala daha imza atıyor. Alışveriş yapan vatandaşlar, özellikle satılan indirimli gıda ürünlerinde son kullanma tarihinin geçtiğini veya satılan elektronik ürünlerin sorunlu çalıştığını söylüyor. Söz konusu market zincirinin Antalya'da bulunan bir şubesinde bu defa vatandaşa kırık televizyon satıldı. Eve gelip Hi-Level marka televizyonu kutusundan çıkaran vatandaş gözlerine inanamadı.

TELEVİZYON KIRIK ÇIKTI!

Twitter'da "denetle!" adında, işletme veya market açıklarını bulup kamuoyuna duyurma amacı ile kurulmuş sayfa, her geçen gün takipçileriyle marketlerden veya işletmelerden gelen skandal görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Söz konusu sayfada, çoğunlukla A101 marketlerinden gelen bozuk, tarihi geçmiş veya içerisinde yabancı cisimlerle karşılaşılan ürünler paylaşılmakta.

Sayfanın paylaştığı bilgilere göre, A101 fırsat ürünlerinde bulunan Hi-Level marka televizyonu satın alan bir vatandaş, kurulum için yetkili servis ile eve gidip televizyonu kutudan çıkarmasıyla hüsran yaşadı. Paketinden çıkan televizyonun kırık olduğunu gören müşteri vakit kaybetmeden tutanak tutarak, A101'den değişim talebinde bulundu.

ALDIĞI YANIT ŞOKE ETTİ!

Tuttuğu tutanak ile derdini anlatıp ürün değişimi talep eden müşteriye A101 "Size bu konuda yardımcı olamayacağım" dönütünde bulundu. Tutanak ve tutanağa gelen cevabı "denetle!" sayfası yardımıyla Twitter üzerinden duyuran takipçiye Twitter kullanıcıları tarafından çok sayıda destek gelirken, A101 marketlerine tepki gösterildi.

Tutanak ile birlikte A101'den değişim talep eden takipçimize A101'in cevabı ise "bizi ilgilendirmiyor, konuyu yetkili servis ile çözün" şeklinde oluyor.

Söz konusu tutanak ve A101'in yazdığı cevabı sunuyoruz. Tüketici hiçbir suçu olmadığı bir konuda uğraştırılıyor. pic.twitter.com/wRPsyKxyI9 — denetle! (@denetlecomtr) August 19, 2021

Geçtiğimiz yıllarda A101 marketlerinde çalışan bir grup işçi, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin müşterilere satıldığını, tarihi geçmiş ürünlerin ise imha etmek yerine şube müdürlerinin, çalışanlara satın almaya zorladıklarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.