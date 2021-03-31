Ramazana günler kala internet kullanıcıları tarafından marketlerin Ramazan kolisinin fiyatları ve içlerinde ne olduğu araştırılıyor. Bu araştırmada A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? A101 Ramazan paketi içinde neler var? soruları gündeme geldi. Tüm merak edilen soruların cevabına haberimizde sizin için yer verdik...

A101 RAMAZAN KOLİSİ FİYATI NE KADAR? A101 RAMAZAN PAKETİ İÇİNDE NELER VAR?

A101 marketleri Ramazan paketini indirimli bir şekilde koli olarak müşterilerine satışa sunacak. Ancak henüz A101 tarafından fiyatın ve kolinin içeriğinin ne olacağına dair bir bilgi gelmedi. Söz konusu bilgi geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir...

Öte yandan geçen yıl A101 marketinin Ramazan kolisi fiyatı 119,50 TL olup içerisinde şu gıdalar yer almaktaydı: