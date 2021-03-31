A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? A101 Ramazan paketi içinde neler var?
Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte Ramazan kolisi fiyatları internet kullanıcıları tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Biz de haberimizde sizler için A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? A101 Ramazan paketi içinde neler var? sorularına yanıt verdik.
Ramazana günler kala internet kullanıcıları tarafından marketlerin Ramazan kolisinin fiyatları ve içlerinde ne olduğu araştırılıyor. Bu araştırmada A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? A101 Ramazan paketi içinde neler var? soruları gündeme geldi. Tüm merak edilen soruların cevabına haberimizde sizin için yer verdik...
A101 RAMAZAN KOLİSİ FİYATI NE KADAR? A101 RAMAZAN PAKETİ İÇİNDE NELER VAR?
A101 marketleri Ramazan paketini indirimli bir şekilde koli olarak müşterilerine satışa sunacak. Ancak henüz A101 tarafından fiyatın ve kolinin içeriğinin ne olacağına dair bir bilgi gelmedi. Söz konusu bilgi geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir...
Öte yandan geçen yıl A101 marketinin Ramazan kolisi fiyatı 119,50 TL olup içerisinde şu gıdalar yer almaktaydı:
- Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce (1 Adet)
- Ayçiçek Yağı 1 L Vera (1 Adet)
- Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan (1 Adet)
- Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce (1 Adet)
- Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce (1 Adet)
- Çay Filiz 500 G Karadem (1 Adet)
- Şeker Küp 1000 G Petek (1 Adet)
- Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş (1 Adet)
- Makarna İnce Uzun 500 G Bendo (2 Adet)
- Çorba Mercimek 72 G Ustasından (1 Adet)
- Zeytin Yeşil Çizik S-Xs 400 G Zeo (1 Adet)
- Helva Sade 500 G Hun (1 Adet)
- Kakaolu Fındık Krm 500 G Çokokrem (1 Adet)
- Kahve Türk 100 G Keyfe (1 Adet)
- Tuz Tuzluklu 500 G Billur (1 Adet)
- Puding Kakaolu 150 G Dorbi (1 Adet)
- Baharat Pul Biber 250 G Diyar (1 Adet)
- Baharat Karabiber 150 G Diyar (1 Adet)
- Baharat Nane 150 G Diyar (1 Adet)