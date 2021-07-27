A101'de satılan ürün tepkilere neden oldu! Sosyal medya ayağa kalktı

A101 marketinde yaşandığı ileri sürülen bir olay isyan ettirdi! Sosyal medyada olaya çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Twitter’da “denetle!” kullanıcı adlı bir hesap, Konya'da bulunan A101 marketinde, üzeri bantlanmış sucukların satışının yapıldığını takipçilerine duyurdu! Duyuru kısa sürede beğeni, ve retweet alınca kısa süre içerisinde birçok kullanıcıya ulaştı. Takipçilerinden gelen diğer skandal görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabı, A101 personelinin bu durum karşısında, "Paketler açılırken yanlışlıkla yırtılan ürünleri bantlayarak satıyoruz" şeklinde yanıt verdiğini iddia etti.

Çok sayıda destek toplayan "denetle!" hesabı, söz konusu paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı da etiketleyerek, "Konya Selçuklu'da yer alan A101 markette üzeri bantlanmış ürünleri gören takipçimiz personeli uyarıyor. Personel; 'Paketler açılırken yanlışlıkla yırtılan ürünleri bantlayarak satıyoruz' şeklinde cevap veriyor" notunu düştü.

Öte yandan, paylaşıma birçok yorum da gelirken, duruma tepki gösterildi.

İşte o paylaşım: