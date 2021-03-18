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A2 TV Frekans Ayarları 2021 - A2 TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Türksat 4A uydusundan yayın yapan A2 TV frekans ayarlarını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken bilgilere haberimizde yer verdik. Bu içerikte ayrıca A2 TV Digitürk, D-smart ve Tivibu  kaçıncı kanalda yayın yapıyor? aramanıza da cevap verecektir.

A2 TV Frekans Ayarları 2021 - A2 TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla A2 TV frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel A2 TV Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

A2 TV Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

A2 TV Frekansı ayarı 12053, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü H (Horizontal) - Yatay Doğu şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: A2 TV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1414

Video PID : 1314

Kapsama Alanı : Doğu

Bu içerikteki A2 TV Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

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A2 TV Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

A2 TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

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A2 TV Digitürk Kaçıncı Kanal?

A2 TV kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

A2 TV D-Smart Kaçıncı Kanal?

A2 TV kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

A2 TV Tivibu Kaçıncı Kanal?

A2 TV kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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