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  3. AA çalışanları, İsrail'in Gazze saldırısında yaralandı!

AA çalışanları, İsrail'in Gazze saldırısında yaralandı!

İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed el-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı.

AA çalışanları, İsrail'in Gazze saldırısında yaralandı!

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor.

Bölgenin kuzeyinde bulunan El-Bedevi köyü yakınlarında haber için bulunan Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde tedavi altına alınan Anadolu Ajansı çalışanları ile şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yaşanan olaya ilişkin paylaşımda bulundu. 

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın, çocuk, genç, ihtiyar ayırmadan terör estirmeye devam eden İsrail’in saldırılarında yine Anadolu Ajansı  çalışanlarımız yaralandı. 

Kameramanımız Muhammed el-Alul ile foto muhabirimiz Mustafa Hassuna’ya acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun."

AA çalışanları, İsrail'in Gazze saldırısında yaralandı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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