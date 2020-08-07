Aamir Khan son filmini tamamlamak için Türkiye'ye geliyor

Tükiye'de 'en sevilen Hintli aktör' ünvanına sahip, dünya çapında ün kazanan ve eğitici filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Aamir Khan, Türkiye'ye geliyor. 1994 ABD yapımı Forrest Gump adlı filmin Hint versiyonu için Hindistan'da çekimlere başlayan Khan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sebebiyle çalışmalarını yarıda bırakmıştı. Bu çekimleri Türkiye'de devam edeceği öğrenilen Khan, 'Laal Singh Chaddha' adlı filmini ülkemizde tamamlayacak.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 2017'nin Ekim ayında gösterime giren Süperstar isimli filminin tanıtımını yapmak amacıyla bakanlık konuğu olarak Türkiye'ye gelen ve Ankara ile İstanbul'da Türk halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılanan ünlü aktör Khan, teknik altyapı, sinema alanında sunulan gelişmiş olanaklar ve iş gücü kapasitesi ile baştan başa doğal plato olan ülkemizin potansiyelini yerinde görmüştü. Bu bağlamda yeni filminin Hindistan'da başlayan çekimlerine Türkiye'de devam etmeye karar verdi. Çekimlerinin büyük bir kısmı Türkiye’de gerçekleştirilecek olan filmin ön hazırlık çalışmaları için Khan ve yapım ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ağustos ayında Türkiye'ye tekrar ziyaret gerçekleştirecek.

ÇEKİMLER 40 GÜN SÜRECEK

Çekimlerin ekim ayında başlaması ve 40 gün sürmesi planlanırken bu süreçte ülkemizde Hint sinemasının değerli isimleri ağırlanacak. Hem yapımcılığını hem de başrolünü Aamir Khan'ın üstlendiği 'Laal Singh Chaddha' filminin yönetmen koltuğunda, Khan’ın 2017 yılında Türkiye'de gösterime giren 'Süperstar' adlı filmiyle tanınan yönetmen Advait Chandan yer alacak.