Aaron Blair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Blair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Blair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aaron Blair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aaron Blair 20 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aaron Blair Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifty Fifty Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Aaron Blair'nin Braintree Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Aaron Blair Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/aaronblair12
Aaron Blair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aaron Blair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ağustos 2021 yılında FC Dag & Red
13 Eylül 2021 yılında Cheshunt
13 Ekim 2021 yılında FC Dag & Red
16 Ekim 2021 yılında Barking
16 Kasım 2021 yılında FC Dag & Red
26 Aralık 2021 yılında Brightlingsea
31 Mayıs 2022 yılında FC Dag & Red
6 Ağustos 2022 yılında Braintree
23 Eylül 2022 yılında FC Dag & Red
25 Kasım 2022 yılında Braintree
31 Mayıs 2023 yılında FC Dag & Red
Aaron Blair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aaron Blair şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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