25 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı yendi, seride öne geçti: 67-6225 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu | Onvo OV50F353 ultra HD android smart led tv A101'de!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 25 Mayıs 2021 SalıBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 25 Mayıs 2021AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk kimdir, nereli, kaç yaşında?İnanması zor ama gerçek! Hakkari'de ekipler karla mücadele ediyorMerkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı!Malatya'da kavga ihbarına giden polis ceset buldu: 3 gözaltı25 Mayıs 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. AB içinde ilk! Malta, nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu

AB içinde ilk! Malta, nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu

Koronavirüsle mücadele devam ederken Malta'dan yeni bir açıklama yapıldı. Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığını ve sürü bağışıklığını sağladıklarını bildirdi.

AB içinde ilk! Malta, nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu

Malta AB'de nüfusun yüzde 70'ini açıklayan ilk ülke oldu. Yapılan açıklamada sürü bağışıklığına ulaşıldığı açıklandı. Fearne, Malta Halk Sağlığı Kurumu Yetkilisi Prof. Dr. Charmaine Gauci ile düzenlediği basın toplantısında, aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı, bu akşam itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılamada ilk dozu ve yüzde 42'sinin ikinci dozu almış olacağını belirterek, "Bugün sürü bağışıklığına ulaştık. Aşı virüse karşı bir silahtır." dedi.

TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK

Fearne ayrıca iki doz aşılananların temmuz ayından itibaren açık havada maske takmak zorunda olmayacağını söyledi. Ülkede normale dönüş yolunun başladığını dile getiren Fearne, ancak halkın halen yüzde 30'unun aşılanması gerektiğini ifade etti. Böylece Malta, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun belirlediği yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini yaz sonuna kadar aşılama hedefine ilk ulaşan ülke olmayı başardı. Malta'da Kovid-19 salgınına karşı Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşıları kullanılıyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT