AB Konseyi Başkanı Charles Michel koronavirüse mi yakalandı? Reuters'ın haberine göre, 24 Eylül'de yapılacak olan Avrupa Birliği Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi. Charles Michel'in geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevli koronaya yakalandı. Peki AB Konseyi Başkanı Charles Michel koronavirüse mi yakalandı? Ayrıntılar haberimizdde...

AB KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MİCHEL KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

AB Liderler Zirvesi, ekibinden bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi sebebiyle zirve 1-2 Ekim'e ertelendi.

Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, Michel'in geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Leyts, Michel'in düzenli olarak test yaptırdığını ve dünkü son testinin negatif olduğunu ancak Belçika kuralları gereği bugün itibarıyla karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan hususi AB Zirvesi'ni 1-2 Ekim'e ertelemeye karar verdi." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Çin, Covid-19 tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.

CHARLES MİCHEL KİMDİR?

Charles Yves Jean Ghislaine Michel 21 Aralık 1975 yılında Namur doğan Belçikalı siyasetçidir. 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren Avrupa Konseyi başkanıdır. Louis Michel'in oğludur.

Siyasi kariyerine 16 yaşında başladı. Jodoigne Genç Liberaller'e (Jeunes Réformateurs Libéraux de Jodoigne) katıldı; Babası Louis Michel 1983'ten beri Jodoigne'nin belediye başkanıydı. 1994 yılında, 18 yaşındayken, Valon Brabant il meclisi üyesi seçildi. Université Libre de Bruxelles hukuk bölümünden mezun oldu ve 1998 yılında Amsterdam Üniversitesi, sonra'da Brüksel'de avukat oldu.

Valon Brabant, liberal Mouvement Réformateur'un bir kalesini temsil eden, 1999 yılından bu yana Temsilciler federal Odasına seçildi. 2000 yılında, Valon Hükûmeti İçişleri Bakanı oldu. 25 yaşında Belçika'nın tarihinin en genç bakanı unvanını aldı.[1] Yerel düzeyde, 2000 yılında Wavre şehir meclisine seçildi. 2006 yılında, kentin belediye başkanı oldu.

Aralık 2007'de Guy Verhofstadt'ın III. Hükümetinin Kalkınma İşbirliği Bakanı oldu.[2] Ocak 2011 yılında Mouvement Réformateur Başkanı seçilerek Kalkınma İşbirliği Bakanı görevinden istifa etti.

11 Ekim 2014 tarihinde Belçika başbakanı oldu.

Aralık 2018'de, Küresel Göç Sözleşmesi'ni imzalayıp imzalamayacağına dair siyasi bir kriz çıktı. Aslen Kompakt'ı destekleyen Michel'in koalisyon ortağı NVA, karşı çıkma yolunu tersine çevirirken, diğer üç taraf da destek vermeye devam etti. Michel daha sonra CDV, MR ve OVLD'nin kompaktları desteklediği bir azınlık hükûmeti kurulduğunu açıkladı. 18 Aralık'ta hükümetinin istifasını krala sundu. Kral, Michel'in istifasını 21 Aralık'ta parti liderlerine danıştıktan sonra kabul etti. 2019 federal seçimleri ve ardından koalisyon görüşmeleri sırasında görevli Başbakan olarak görevde kaldı.

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