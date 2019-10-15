ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın Türkiye'ye geliyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence veDışişleri Bakanı Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
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