İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın Türkiye'ye geliyor

ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın Türkiye'ye geliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, yarın Türkiye'ye geliyor

HABERE YORUM KAT