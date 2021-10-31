ABD Başkanı Biden'dan G-20 sonrası flaş açıklama: Küresel şirketler vergiye tabi tutulacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden G-20 Liderler Zirvesi görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sona eren G-20 Liderler Zirvesi'nin ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunan Biden İran'la nükleer müzakere konusuna da değindi. altı ulustan meslektaşıyla burada görüşmeler yaptığını belirten Biden, "Bir değişim yapmamız gerekiyor demiştik." diyerek seçimlerde yendiği eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yüklendi. Biden, Trump'ın aldığı yanlış kararlardan muzdarip olduklarını vurguladı.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ortaklarımızla ve müttefiklerimiz Amerikan liderliği hakkında konuştuk. Sorun çözme konusundaki desteklerimize değindiler.

KÜRESEL ŞİRKETLER VERGİSİ

G-20'nin küresel kurumlar vergisini desteklemesini takdir ediyorum. Biz bir yıldır uğraşıyoruz gerekli momentumu sağlamak için. Minimum yüzde 15 kurumlar vergisi getiriyoruz. Aynı zamanda bir fon da kurduk. Gelecekte gerekirse bir sonraki salgına müdahale etmek için.

'İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE' KONUSU

Bugün son olarak yakın AB ortaklarımız ile kritik yeni bir anlaşmaya imza attık. Hem çalışanlarımız, hem iklim kriziyle mücadele için. AB ile ABD dünyanın ilk ticaret anlaşmasını yaptı. Ne kadar karbon salındığına göre çok da destek aldık. Özellikle çelik sektörü çalışanlarından. Anlaşma AB'deki dostlarımız gerilimi net bir şeklide azaltacak.

İRAN İLE MÜZAKERELER

İki farklı mesele var burada. Birinci müzakerelere yeniden katılıp katılmayacakları. Burada meslektaşlarımla görüşmeler yaptık. Kendileri altı ulustan isimlerdi. Bir değişim yapmamız gerekiyor demiştik. Trump'ın aldığı yanlış kararlardan muzdarip olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bir mesele. Bu meseslnin çözümü İran'ın eylemlerine bağlı ve dostlarımızın bize ne kadar destek olacağına bağlı. İran'ın ABD çıkarlarına yönelik saldırıları ve diğer eylemleri ile ilgili de tabii ki cevap veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."