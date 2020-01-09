ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'da düşen uçağa ilişkin açıklama

Trump İran'da düşen uçağa ilişkin yaptığı açıklamada "Tahran'da düşen Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" dedi.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YÖNETİMİ, UÇAĞIN FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNDEN EMİN

ABD Başkanı Donald Trump'ın şüphesine karşın Reuters haber ajansının hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi.

ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.